RU  UA  EN

понедельник, 15 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

15 июля

23:32
Появились данные, где удерживают осужденного в Италии бойца АТО: видео
23:15
Варфоломей сделал важное заявление о признании ПЦУ и скандале вокруг Филарета
22:54
Синоптики назвали дату, когда в Украине прекратятся дожди
22:37
В Индии аттракцион с людьми разлетелся на части: жуткий момент попал на видео
22:15
У боевиков истерика: ВСУ устроили дерзкую "диверсию" на Донбассе, фото
21:56
Каждый голос за "Батькивщину" - это голос за снижение тарифов, рост пенсий и качественную медицину - Тимошенко
21:34
Гламурное селфи: планы главарей ДНР-ЛНР показали одной картинкой
21:30
Деньги на украинскую медицину были всегда, не было политической воли их использовать по назначению - Дубиль
21:15
Зеленский устроил "чистки" дипломатов: кто попал под раздачу
20:58
Смертельная доза: в Киеве поймали рекордно пьяного водителя, фото
20:57
СМИ: Кличко агитирует за кандидата в нардепы Костенко в рабочее время
20:30
Бойцы ВСУ показали, как мстят врагу за обстрелы: мощное видео с передовой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

СМИ: Кличко агитирует за кандидата в нардепы Костенко в рабочее время

понедельник, 15 июля 2019, 20:57
переглянути новину українською

"Хлебом, зрелищами и мэром" - именно так хотела поразить летний электорат кандидат в народные депутаты по 217-му округу на Оболони Людмила Костенко.

10 июля в ТРЦ "Городок" было людно. Сотни людей пенсионного возраста кучковались у старших своих групп и скромно ждали с пустыми столами фудкорта. В 17:00 произошло чудо - заработали эскалаторы на закрытом для обычных посетителей 3-м этаже, где находится современное пространство для масштабных мероприятий Pochayna Event Hall.

Длинной организованной очередью толпа начала подниматься наверх. Оказалось, что именно здесь проходит встреча кандидата в депутаты по 217-му округу на Оболони Людмилы Костенко.

Коротко о кандидатке:

Костенко Людмила Васильевна, одинокая 40-летняя женщина, воспитывает дочь, живет на алименты и скромные доходы от предпринимательской деятельности и любит ходить на встречи с избирателями во дворы в одежде известного люксового бренд Louis Vuitton.

Людмила очень неразборчива в политических связях. В 2014 году она чудом, под флагами Радикальной партии Ляшко, протолкнулась местным депутатом в КГГА, а затем перескочила под крыло "Солидарности". Все время Людмила постила мимишные фото с общественно-политической жизни в стиле известной предательницы Натальи Поклонской - дети, природа, спорт и обнимашки. На самом деле она мечтала о кресле в ВР, поэтому не забывала "засевать" округ за бюджетные средства.

Людмила Костенко и обновления, заявленные в ее избирательной программе, поражают своим цинизмом.

Вчера на встрече, на которую пропускали по спискам группы пенсионеров, которых инструктировали и заводили "старшие", была обязательная "регистрация по паспортам". Попасть на открытое политическое мероприятие с улицы было практически невозможно.

В первую очередь, среди приглашенных были только свои, часть людей пригласили по телефону, используя административный ресурс и доступ к контактам. Гости после толкотни в очередях попадали в зал и угощались бесплатными сладостями и кофе. Ровно в 18:00 на сцене появился ведущий, который поздравил публику и торжественно открыл мероприятие. Почти час развлекали трио бандуристок, затем вместе пели и кричали "Я люблю Оболонь". Посетители политического мероприятия начали возмущаться длинным концертом и обсуждали стоимость события.

Далее на сцену ворвался мэр города Киева - Виталий Кличко. Он много шутил о том, как шутят над ним, и хвастался своими достижениями. В завершении выступления вспомнил о своей команде и прекрасной Людмиле Костенко, которую назвал Линой. Гости встретили монолог мэра аплодисментами - Лина Костенко, бесспорно, лучше Людмилы. Но возникает вопрос, знает ли мэр, что нарушает закон об агитации и еще и в свое рабочее время?

После волонтеры с бейджиками на шее "Людмила Костенко" начали поспешно раздавать флажки и призывать публику аплодисментами вызвать главную звезду этого мероприятия. Госпожа кандидат была на сцене несколько минут, волновалась и заученными фразами представила себя достаточно неудачно. После Кличко и ведущего выглядела очень неуверенно.

Конечно, не обошлось без скандалов, охрана и организаторы мероприятия не пропустили всех желающих, ветеранов и прессу. На вызов приехал патруль и зафиксировал все нарушения закона и угрозы со стороны команды Людмилы Костенко. Также очень активно участвовала в препятствовании доступа прессы на мероприятие давняя соратница кандидата и поклонница "полка победы" Татьяна Гирман.

Расходы на шоу кандидата Костенко:

  • Аренда зала Pochayna Event Hall - от 90000 грн.
  • Услуги кейтеринга для кофе-брейка - от в среднем 100 грн на человека = 10 000 грн.
  • Техника, фотографы, организаторы ....
  • Всего на каждого приглашенного потратили от 1000 грн.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Рыбалка, Москаль и Савченко: кто баллотируется в прифронтовых округах

Результаты парламентских выборов станут неприятным сюрпризом для "Слуги народа" - гендиректор КИУ

Скандал, как инструмент предвыборной гонки

Что скрывает Зе!Кандидат по188-му округу Оксана Бочкарева

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: