СМИ: Кличко агитирует за кандидата в нардепы Костенко в рабочее время

"Хлебом, зрелищами и мэром" - именно так хотела поразить летний электорат кандидат в народные депутаты по 217-му округу на Оболони Людмила Костенко.

10 июля в ТРЦ "Городок" было людно. Сотни людей пенсионного возраста кучковались у старших своих групп и скромно ждали с пустыми столами фудкорта. В 17:00 произошло чудо - заработали эскалаторы на закрытом для обычных посетителей 3-м этаже, где находится современное пространство для масштабных мероприятий Pochayna Event Hall.

Длинной организованной очередью толпа начала подниматься наверх. Оказалось, что именно здесь проходит встреча кандидата в депутаты по 217-му округу на Оболони Людмилы Костенко.

Коротко о кандидатке:

Костенко Людмила Васильевна, одинокая 40-летняя женщина, воспитывает дочь, живет на алименты и скромные доходы от предпринимательской деятельности и любит ходить на встречи с избирателями во дворы в одежде известного люксового бренд Louis Vuitton.

Людмила очень неразборчива в политических связях. В 2014 году она чудом, под флагами Радикальной партии Ляшко, протолкнулась местным депутатом в КГГА, а затем перескочила под крыло "Солидарности". Все время Людмила постила мимишные фото с общественно-политической жизни в стиле известной предательницы Натальи Поклонской - дети, природа, спорт и обнимашки. На самом деле она мечтала о кресле в ВР, поэтому не забывала "засевать" округ за бюджетные средства.

Людмила Костенко и обновления, заявленные в ее избирательной программе, поражают своим цинизмом.

Вчера на встрече, на которую пропускали по спискам группы пенсионеров, которых инструктировали и заводили "старшие", была обязательная "регистрация по паспортам". Попасть на открытое политическое мероприятие с улицы было практически невозможно.

В первую очередь, среди приглашенных были только свои, часть людей пригласили по телефону, используя административный ресурс и доступ к контактам. Гости после толкотни в очередях попадали в зал и угощались бесплатными сладостями и кофе. Ровно в 18:00 на сцене появился ведущий, который поздравил публику и торжественно открыл мероприятие. Почти час развлекали трио бандуристок, затем вместе пели и кричали "Я люблю Оболонь". Посетители политического мероприятия начали возмущаться длинным концертом и обсуждали стоимость события.

Далее на сцену ворвался мэр города Киева - Виталий Кличко. Он много шутил о том, как шутят над ним, и хвастался своими достижениями. В завершении выступления вспомнил о своей команде и прекрасной Людмиле Костенко, которую назвал Линой. Гости встретили монолог мэра аплодисментами - Лина Костенко, бесспорно, лучше Людмилы. Но возникает вопрос, знает ли мэр, что нарушает закон об агитации и еще и в свое рабочее время?

После волонтеры с бейджиками на шее "Людмила Костенко" начали поспешно раздавать флажки и призывать публику аплодисментами вызвать главную звезду этого мероприятия. Госпожа кандидат была на сцене несколько минут, волновалась и заученными фразами представила себя достаточно неудачно. После Кличко и ведущего выглядела очень неуверенно.

Конечно, не обошлось без скандалов, охрана и организаторы мероприятия не пропустили всех желающих, ветеранов и прессу. На вызов приехал патруль и зафиксировал все нарушения закона и угрозы со стороны команды Людмилы Костенко. Также очень активно участвовала в препятствовании доступа прессы на мероприятие давняя соратница кандидата и поклонница "полка победы" Татьяна Гирман.

Расходы на шоу кандидата Костенко: