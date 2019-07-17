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Журналисты рассказали, кому перейдут предвыборные мощности кандидата в депутаты Супруненко

среда, 17 июля 2019, 18:09
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На мажоритарном избирательном округе №216 снялся с гонки один из фаворитов - действующий нардеп Александр Супруненко, СМИ считают, что его избирательные мощности примет Виталий Павлик.

Об этом пишет издание "Большой Киев".

Согласно информации журналистов, избирательные мощности Александра Супруненко перейдут к кандидату-самовыдвиженцу Виталию Павликау, который является давним компаньоном нардепа. В качестве технического кандидата на него якобы будет работать еще один партнер Супруненко - Павел Тесленко, депутат Киевсовета (фракция "Единство"), который также баллотируется на 216 округе в качестве самовыдвиженца.

Виталий Павлик также является действующим депутатом Киевсовета (фракция "Единство"), где он занимает должность членоа постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

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