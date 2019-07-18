RU  UA  EN

четверг, 18 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

18 июля

14:43
Вопрос цели: эксперт рассказал о шансах на установление автократии "Слуги народа" в Украине
14:38
В ГФС призвали привлечь к ответственности руководителя "Софт Оил" Суворова за неправдивые показания
14:37
Бюджетники Днепропетровщины пожаловались на принуждение голосовать за кандидата от "Слуги народа"
14:31
Зеленский дал украинское гражданство еще 9 иностранным бойцам: опубликованы фамилии
14:27
В Минске договорились про обмен пленными с боевиками ДНР-ЛНР: названы важные цифры
14:24
Журналист обвинил кандидата в депутаты Павлика в благотворительности за "неизвестный счет"
14:20
Диктатура вместо демократии: Рабинович предупредил Зеленского о последствиях нарушений закона
14:06
Венгры на Закарпатье влипли в историю из-за карты Украины: фото и заявление СБУ
14:05
​Что происходит с курсом гривны в обменниках: фото
14:02
Не делайте ставку на клоунов: сети впечатлило жесткое обращение Яроша к Зеленскому
13:58
Активисты рассказали, как кандидат Виктория Муха раздает избирателям таблетки
13:43
Скандал на 94 округе: Мосийчук снялся с выборов в пользу Дубинского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Активисты рассказали, как кандидат Виктория Муха раздает избирателям таблетки

четверг, 18 июля 2019, 13:58
переглянути новину українською

Депутат Киевсовета от партии "Солидарность" Виктория Муха, которая сейчас баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу № 218, раздает избирателям пакеты с лекарствами от имени благотворительного фонда Александра Третьякова.

Об этом сообщают активисты движения "Честно".

Избиратели получают бесплатные наборы наиболее популярных таблеток, куда вложены предвыборные агитационные листовки с портретом Виктории Мухи и слоганом "Творим изменения там, где мы есть".

Виктория Муха является директором Благотворительного фонда Александра Третьякова, с 2007 года работала его помощницей.

Сам Третьяков, близкий соратник Петра Порошенко и кум генпрокурора Юрия Луценко баллотируется по округу № 219.

Оба они - и Муха, и Третьяков - баллотируются от партии Порошенко "Европейская солидарность". Идут как самовыдвиженцы.

Ранее СМИ сообщали, что Виктория Муха предлагала поправки в решение Киевсовета, которые бы усложняли создание музея на Почтовой площади.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Петр Алексеевич сейчас очень сильно боится новой коалиции в парламенте - нардеп Сергей Власенко

"Санта Барбара" на выборах в Верховную Раду: как "темные лошадки" борются с "хромыми утками"

Рыбалка, Москаль и Савченко: кто баллотируется в прифронтовых округах

Результаты парламентских выборов станут неприятным сюрпризом для "Слуги народа" - гендиректор КИУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: