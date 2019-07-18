Активисты рассказали, как кандидат Виктория Муха раздает избирателям таблетки

Депутат Киевсовета от партии "Солидарность" Виктория Муха, которая сейчас баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу № 218, раздает избирателям пакеты с лекарствами от имени благотворительного фонда Александра Третьякова.

Об этом сообщают активисты движения "Честно".

Избиратели получают бесплатные наборы наиболее популярных таблеток, куда вложены предвыборные агитационные листовки с портретом Виктории Мухи и слоганом "Творим изменения там, где мы есть".

Виктория Муха является директором Благотворительного фонда Александра Третьякова, с 2007 года работала его помощницей.

Сам Третьяков, близкий соратник Петра Порошенко и кум генпрокурора Юрия Луценко баллотируется по округу № 219.

Оба они - и Муха, и Третьяков - баллотируются от партии Порошенко "Европейская солидарность". Идут как самовыдвиженцы.

Ранее СМИ сообщали, что Виктория Муха предлагала поправки в решение Киевсовета, которые бы усложняли создание музея на Почтовой площади.