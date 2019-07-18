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На всех округах Кировоградщины на выборах лидируют кандидаты от "Слуги народа" - опрос

четверг, 18 июля 2019, 11:41
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На пяти одномандатных избирательных округах Кировоградской области по состоянию на 18 июля лидируют кандидаты от партии "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных несколькими социологическими группами в период с 11 по 15 июля, передают "Комментарии".

Все социсследования показали рейтинг "Слуги народа" на 99, 100, 101, 102 и 103 одномандатных избирательных округах на уровне 48-56%. Максимальный уровень поддержки президентской партии был на округе №101.

На втором месте с максимальным отрывом идет "Батькивщина", рейтинг которой колеблется на уровне 5,5-6,5%. На третьем месте партия "Голос" с результатом 3,7-4,6%.

Социологи отмечают, что рейтинги мажоритарщиков приблизительно совпадают с рейтингами партий по общегосударственному избирательному округу.

По 99 округу тройка лидеров выглядит следующим образом:

1). Дануца Александр (партия "Слуга Народа") - 40%

2). Цертий Александр (ВО "Батькивщина") - 15%

3). Ярынич Константин (самовыдвиженец) - 14%

По 100 округу:

1). Мурдий Игорь (партия "Слуга Народа") - 26%

2). Березкин Станислав (самовыдвиженец) - 13,6%

3). Духно Владимир (самовыдвиженец) - 9,2%

По 101 округу:

1). Кузбит Юрий (партия "Слуга Народа") - 34%

2). Поляков Максим (самовыдвиженец) - 10,8%

3). Кравченко Юрий (ВО "Батькивщина") - 4,1%

По 102 округу:

1). Довгий Олесь (самовыдвиженец) - 28,9%

2). Петрощук Артем (партия "Слуга Народа") - 27,4%

3). Пахилов Владимир (партия "Европейская солидарность") - 4,4%

По 103 округу:

1). Воронько Олег (партия "Слуга Народа") - 37,8%

2). Цапюк Степан (партия "ОП - За Життя") - 18,2%

3). Журавлев Виталий (ВО "Батькивщина") - 8,5%

Самый большой антирейтинг в Кировоградской области зафиксирован у Станислава Березкина (43%). На втором месте Максим Поляков с показателем 38% и на третьем - Степан Цапюк (18%).

Всего методом анкетирования "Face to face" (с использованием планшета) было опрошено 4506 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

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