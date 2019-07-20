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Парламентские выборы: в Украине впервые будут отслеживать нарушения с высоты, фото и видео

суббота, 20 июля 2019, 17:39
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В Украине в связи с досрочными парламентскими выборами впервые на дежурство заступили группы сводных отрядов авиационной поддержки МВД, которые будут контролировать порядок с высоты.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, в состав Единой системы авиационной безопасности МВД вошли сотрудники различных ведомств: МВД, Нацполиции, Нацгвардии, спасателей и пограничников. Отряды будут обеспечивать оперативное реагирование на любые нарушения избирательного процесса в разных регионах страны.

Инструктаж личного состава 20 июля провели первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, председатель Нацполиции Сергей Князев и командующий Нацгвардии Николай Балан.

По словам Ярового, министром внутренних дел Арсеном Аваковым было принято решение для обеспечения правопорядка во время выборов привлечь спецподразделения авиаподдержки парка МВД.

Яровой отметил, что сводные отряды уже неоднократно успешно выполняли задачи разной сложности, в разных ситуациях и в разной обстановке.

"Привлечение к дежурству сводных отрядов авиаподдержки позволит оперативно реагировать на все нарушения во время избирательного процесса. Это мощные резервы реагирования на все вызовы, которые могут возникнуть в ходе выборов. Они рассчитаны для уменьшения времени перемещения личного состава к месту происшествия. Поэтому наша реакция на все нарушения, попытки дестабилизации ситуации, провокации будет мгновенной", - подчеркнул Яровой.

В свою очередь министр внутренних дел Аваков заявил, что на круглосуточное дежурство в регионах Украины заступили экипажи самолетов Ан-72 и Ан-26, вертолетов Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев Нацполиции и Нацгвардии.

"Сегодня по моему приказу авиация МВД передислоцировала резервные спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии в отдаленные уголки Украины, чтобы мы могли оперативно реагировать на любые вызовы в день выборов. На любые попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной", - сказал министр.

Как сообщал "Апостроф", дабы не скандалить прямо на избирательном участке, не обнаружив себя в списке избирателей в день выборов, лучше заранее проверять данные на сайте Государственного реестра избирателей.

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