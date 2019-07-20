Украинцы выбирают новую Верховную Раду: онлайн трансляция голосования

21 июля в Украине пройдут досрочные выборы в Верховную Раду, для участия в которых зарегистрировали 22 партии. Голосование пройдет почти на 30 тысячах участков, в том числе за границей. Украинцы будут выбирать как партии, так и депутатов по мажоритарным округам.

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию.



С помощью жеребьевки ЦИК определила порядок расположения партий в избирательном бюллетене. Позже в список без жеребьевки была включена партия "Движение новых сил Михеила Саакашвили".

20 июля

13:05 Комитет избирателей Украины в день тишины зафиксировал нарушения в разных областях, в частности, размещение агитационных материалов.

Несмотря на запрет по законодательству, в округах все еще размещены агитационные материалы политических партий и кандидатов. В последние дни перед выборами появились новые билборды, которые не имеют исходных данных, при этом выполнены в стилистике отдельных кандидатов и политических сил.

Наблюдатели сообщили о незаконной агитации в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской и Черниговской областях. Реклама кандидатов и партий также активно присутствует в интернете.

07:10 В Украину уже прибыли более 1 500 иностранных наблюдателей. Более 130 тысяч полицейских будут охранять избирательные участки. Из 200 избирательных округов в стране почти половину правоохранители считают проблемными.

19 июля

21:17 ЦИК сняла с выборов в Раду хитрого "джентльмена удачи", который является фигурантом ряда уголовных дел.

18:42 На "Апострофе" вышла статья о самых сложных мажоритарных округах. Где ожидается наиболее напряженная борьба, читайте в нашем материале.

13:25 В день выборов в Государственном бюро расследований будут работать телефонные горячие линии для сообщений о нарушении избирательного законодательства – (068) 966-70-09.

13:22 19 июля – последний день, когда кандидаты в народные депутаты на выборах в Верховную Раду имеют право проводить агитацию.

13:19 ЦИК объявила предупреждение 684 кандидатам из-за нарушения сроков открытия счетов избирательных фондов.

Напомним, указ президента Владимира Зеленского про роспуск парламента был опубликован 23 мая.

Как сообщал "Апостроф", перед выборами были опубликованы результаты финального соцопроса с рейтингом партий, принимающих участи в парламентских выборах.