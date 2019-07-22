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Итоги выборов в Верховную Раду: онлайн трансляция

понедельник, 22 июля 2019, 09:50
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В понедельник, 22 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала первые итоги подсчета голосов в многомандатном избирательном округе на парламентских выборах в Украине - лидирует партия "Слуга народа", далее идут "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность".

Результаты выборов традиционно стали топ-темой эфиров на украинских телеканалах.

Так, на "Громадском" ведут трансляцию из избирательных штабов кандидатов.

На телеканале "112 Украина" обсуждают ход выборов и нарушения, которые были зафиксированы.

На "Прямом" демонстрируют результаты подсчета голосов ЦИК, в эфир включаются журналисты из регионов.

Голосование на выборах в Верховную Раду официально завершилось после того, как с учетом разницы во времени закрылся последней избирательный участок - в Сан-Франциско.

Между тем, стали известны результаты голосования украинских полярников, которые находятся на станции Вернадского в Антарктиде. Всего проголосовало 12 избирателей. Из них двое - за "Европейскую солидарность", четверо - за "Слугу народа", пятеро - за "Голос". Один бюллетень признан недействительным, сообщает "Опора".

Явка избирателей на внеочередных парламентских выборах по всем 199 округам составила 49,84%, что стало историческим антирекордом в Украине.

Наиболее активно избиратели голосовали в Черниговской (54,79%), Тернопольской (54,21%) и Полтавской (54,10%) областях. Самая низкая явка - в Закарпатской (41,16%), Черновицкой (42,06%) и Херсонской (43,93) областях. В Киеве голосовали 48,97% избирателей.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в парламенте. В свою очередь, Вакарчук заявил, что его партия готова к такому шагу, если ее приоритеты будут соблюдены.

Напомним, ранее социологи обнародовали результаты Национального экзит-пола, которые показывают данные с избирательных участков по состоянию на 20:00.

Между тем, СМИ назвали главных кандидатов на кресло премьер-министра.

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Голосование президента на внеочоередных выборах в верховную раду

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