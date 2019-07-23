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Кандидат в депутаты рассказал о многочисленных нарушениях ОИК по 210 округу

вторник, 23 июля 2019, 16:52
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Окружная избирательная комиссия на 210 округе допустила ряд нарушений при проведении выборов и подсчете голосов.

Об этом говорится в заявлении избирательного штаба кандидата в народные депутаты по избирательному округу №210 Бориса Приходько.

"Два дня я ожидал объективного и справедливого установления итогов голосования в 210-м избирательном округе. Однако сегодня деятельность председателя ОИК Оксаны Соколовской и членов комиссии не позволяет установить результаты выборов. В комиссии все это время ведутся действия, направленные на фальсификацию итогов голосования. В округах Черниговской области уже завершается установка результатов, документы передаются в ЦИК, зато в ОИК №210 не принято всех протоколов от участковых избирательных комиссий", - пишет кандидат в своем обращении.

Он отметил, что комиссия сейчас пытается аннулировать результаты выборов на участках, где он "одержал победу со значительным отрывом от основного конкурента". Также кандидат сообщил, что по решению председателя ОИК начался пересчет бюллетеней.

"Нарушен порядок ведения заседания ОИК, к тому же имеет место системное нарушение кворума. Никто не контролирует количество членов комиссии, присутствующих на заседании. Окружная избирательная комиссия сделала значительный перерыв в своей работе, хотя в соответствии с законом, ее заседание должно быть непрерывным", - добавил Приходько.

Также кандидат рассказал о нарушениях комиссии во время самого голосования и о преследованиях правоохранительными органами представителей общественной организации, которая проводила экзит-пол.

"Все, что происходит на ОИК сейчас, наводит на мысль, что председатель ОИК Соколовская действует в интересах одного из кандидатов и пытается сфальсифицировать результаты выборов в округе. К слову, председателя комиссии в ОИК 210 заменили буквально за две недели до дня голосования. Она избирательно общается с журналистами, не давая комментариев и объяснений", - пишет кандидат.

Борис Приходько отметил, что его команда готовит обращение в полицию исходя из названных фактов.

"Я уверен в нашей победе, но подсчет голосов, который происходит с нарушениями, свидетельствует о том, что наш результат просто пытаются украсть. Действия председателя и членов ОИК приводят к невозможности законного установления итогов голосования", - сказал он.

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