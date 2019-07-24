Состав новой Рады показали меткой карикатурой: в сети волна смеха

Пользователи сети продолжают обсуждать результаты выборов в Верховную Раду и делиться друг с другом творчеством по их мотивам.

Одна из таких карикатур опубликована на Facebook-странице "Баба і кіт".

Автор картинки критически отнесся к составу новой Верховной Рады и посмеялся над попаданием в парламент представителей профессий, не связанных с государственной деятельностью.

"Было бы смешно, если бы не было так грустно", – говорится в подписи к карикатуре.

В комментариях пользователи также шутят над результатами выборов.

"Зато отпоют и похоронят на самом высоком уровне", "Ваши шутки огорчают Дубинского", "Ничто так не объединяет юмористов как парламент", – пишут в комментариях.

Напомним, подробнее о результатах выборов в Верховную Раду читайте в материале "Апострофа": Жертвы длинного списка: кто из любимчиков Украины пролетел мимо Рады.