ЦИК подсчитала почти 99% голосов: онлайн трансляция (обновляется)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 98,95% протоколов в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Центризбиркома. По состоянию на 00:00 24 июля подсчитано уже 98,95% голосов.

Так, больше всего голосов получает партия "Слуга народа" - 43,14%.

Следующие проходные партии расположились таким образом:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,02%;

"Европейская солидарность" - 8,18%;

ВО "Батьківщина" - 8,12%;

"Голос" - 5,84%.

Онлайн табло ЦИК

Также появились данные о кандидатах, которые проходят в Раду по мажоритарке:

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Как известно, ЦИК должна установить результаты выборов в Верховную Раду не позднее, чем на 15 день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.

Напомним, ранее социологи обнародовали результаты Национального экзит-пола, которые показывают данные с избирательных участков по состоянию на 20:00.

Между тем, СМИ назвали главных кандидатов на кресло премьер-министра.