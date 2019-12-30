"Батькивщина" снова оказалась среди лидеров на выборах в советы ОТГ - результаты голосования

По результатам первых местных выборов, которые прошли в шести ОТГ в воскресенье, 29 декабря, партия "Батькивщина" получила 24,7% от всех партийных кандидатов.

Об этом сообщается на сайте партии.

Первые местные выборы в объединенных территориальных громадах состоялись в четырех областях Украины: Днепропетровской, Львовской, Сумской и Черновицкой. "Батькивщина" заняла второе место по партийным показателем, получив 24,7%. Больше получила только президентская партия.

Напомним, на первых местных выборах в ОТГ, которое состоялось 22 декабря, партия "Батькивщина" получила 30,7% мандатов из всех партийных выдвиженцев и заняла первое место по партийным показателям в 29 общинах.