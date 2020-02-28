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Новинский предупредил о подготовке провокаций к местным выборам в Украине

пятница, 28 февраля 2020, 20:17
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Волнения в Новых Санжарах имеют признаки провокаций, которые могут быть подготовлены представителями предыдущей власти, чтобы подорвать доверие к нынешнему руководству страны перед выборами. Если это так, то такого рода эпизоды будут иметь место еще не один раз.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский в блоге на сайте "Обозреватель".

Также депутат предположил возможные информационные провокации, которые будут влиять на население.

"Впереди – выборы в местные органы власти. Тем, кто потеряли власть в 2019, очень хочется вернуть ее себе через успех на местных выборах. Значит – надо подорвать доверие к власти, причем любым путем – обмана, запугивания, создания подобных конфликтных ситуаций (как в Новых Санжарах – "Апостроф"), одурманивания народа надуманными идеями", - заявил он.

Вадим Новинский уточнил, что в случае, если окружение экс-президента действительно осуществляет такого рода подрывные действия, то это может привести к печальным последствиям в целом для страны.

"Порошенко и его окружение хотят получить власть в стране – не думая о том, что рискуют потерять страну, так как подобные действия ведут только к разрушению", - подчеркнул депутат.

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