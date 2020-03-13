Проваливают кампанию: в СМИ оценили решение главы ОПУ Ермака по выборам в Киеве

Киевские мажоритарщики подтвердили, что Николай Тищенко собирается сделать техническим руководителем штаба "Слуги народа" в Киеве Аллу Шлапак, близкую к Вадиму Столару.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Александр Дубинский, передают "Известия".

По информации СМИ, такое решение Андрея Ермака - "смотрящего" за столицей, и отвечающего в том числе за выборы в Киеве, вызвало бурное обсуждение в соцсетях, где указали, что якобы назначенный ответственным за выборы в городе от "Слуг" Николай Тищенко славится экстравагантными высказываниями, и это ставит под сомнение его способность привести президентскую партию к победе на выборах в столице.

Журналисты отметили, что решение по Шлапак видится не собственным решением Тищенко, а решением, спущенным сверху - от Ермака. В то же время Вадим Столар, с которым связана Алла Шлапак, начинал свою политическую карьеру с "партии регионов", сегодня член ОПЗЖ, с одной стороны, и якобы друг Петра Порошенко - с другой.

Алла Шлапак в то же время, будучи соратницей Леонида Черновецкого, на выборах 2012 года, попала в громкий скандал с раздачей "подарков" в преддверии выборов. Далее, по сообщениям СМИ, "депутат Киевсовета Алла Шлапак влезла в команду Петра Порошенко, чтобы поруководить выборами в Киеве, самой войти в Киевсовет и провести туда главных дерибанщиков Киева из бывшей команды Леонида Черновецкого". Пришла политик в штаб к Порошенко-Кличко и предложила не только опыт и схемы, но и свою кандидатуру на выдвиженцы от партии. До этого Шлапак вместе с главой КГГА Александром Поповым в т.ч. руководила реформой системы городского здравоохранения, которая провалилась. Помимо этого Шлапак в конце января 2014 года в Страсбурге осуждала Майдан и выгораживала Януковича.

По мнению издания, такие назначения означают, что или Ермак "задолжал Столару", или не понимает, что проваливает кампанию. Также эти решения якобы указывают на прочную и непрозрачную связь главы Офиса президента с "серым кардиналом" киевских тендеров Вадимом Столаром.