Вслед за американцами в Черное море вошел боевой корабль Путина: опубликованы фото

Утром в среду, 9 января, в Черное море вошел боевой корабль Северного флота РФ – ракетный эсминец "Североморск".

Об этом сообщает мониторинговая группа "Майдана иностранных дел", "Института Черноморских стратегических исследований" и редакции BlackSeaNews.

Как отмечается, передислокация в район Черного моря корабля из числа основной ударной силы российского флота в дальних регионах произошла впервые с 2014 года.

"Впервые за время оккупации Крыма в Черное море зашел не просто десантный корабль другого флота РФ, чем Черноморский (десантные корабли других флотов постоянно используются для перевозок из Крыма и Новороссийска в Сирию), а корабль, который относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне", – говорится в сообщении.

"Североморск" – ракетный противолодочный эсминец проекта "Фрегат", по классификации НАТО проходит под названием Udaloy.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 6 января, американский корабль "Форт-Макгенри" (USS FortMcHenry) вошел в акваторию Черного моря.