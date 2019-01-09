РУС. | УКР.

среда, 9 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 января

15:05
В чемпионате Украины произошла очередная тренерская отставка
15:01
Где смотреть онлайн женский спринт Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций
14:52
Полиция сделала важное заявление о подозреваемом в убийстве украинки, найденной мертвой в чемодане
14:49
В горсовет Белой Церкви нагрянули с обысками: первые детали
14:28
Вслед за американцами в Черное море вошел боевой корабль Путина: опубликованы фото
14:25
Мы плакали: звезда "Игры престолов" рассказал об окончании съемок сериала
14:18
BAFTA 2019: объявлены номинанты кинопремии
13:59
Очень старались: в сети показали фото новых "героев парковки" в Киеве
13:40
Больше не одинок: Джим Керри встречается с актрисой на 22 года младше его
13:32
Синод Вселенского патриархата сделал последний шаг по томосу для Украины: фото
13:25
У облэнерго нет возможности злоупотреблять монопольным положением - эксперты
13:25
Самолет арендовали у Шуфрича: появились новые подробности о задержанном в Мексике скандальном олигархе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вслед за американцами в Черное море вошел боевой корабль Путина: опубликованы фото

среда, 09 января 2019, 14:28

Утром в среду, 9 января, в Черное море вошел боевой корабль Северного флота РФ – ракетный эсминец "Североморск".

Об этом сообщает мониторинговая группа "Майдана иностранных дел", "Института Черноморских стратегических исследований" и редакции BlackSeaNews.

Как отмечается, передислокация в район Черного моря корабля из числа основной ударной силы российского флота в дальних регионах произошла впервые с 2014 года.

"Впервые за время оккупации Крыма в Черное море зашел не просто десантный корабль другого флота РФ, чем Черноморский (десантные корабли других флотов постоянно используются для перевозок из Крыма и Новороссийска в Сирию), а корабль, который относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне", – говорится в сообщении.

"Североморск" – ракетный противолодочный эсминец проекта "Фрегат", по классификации НАТО проходит под названием Udaloy.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 6 января, американский корабль "Форт-Макгенри" (USS FortMcHenry) вошел в акваторию Черного моря.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Миротворцев не будет: как Украине дожать Путина по важнейшему вопросу на Донбассе

На пороге хаоса: почему 2019 год станет переломным для Европы

Пороховая бочка под Путиным: на отношения Украины и России повлияют два фактора

Какой будет внешняя политика Украины в 2019 году

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: