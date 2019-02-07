​Зависит от России: в Украине озвучили важную деталь для вступления в НАТО

Вступление Украины в НАТО напрямую зависит от решения конфликта с Россией, так как страны-члены не намерены ввязываться в войну.

Такое мнение выразил "Апострофу" дипломат, главный советник Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Василий Филипчук.

"По НАТО ситуация другая. Она заключается в том, что в 2008 году было четко зафиксировано, что будущее Украины в НАТО. Но это была философская пилюля, чтобы подсластить решение не давать нам Плана действий по членству (ПДЧ). Как говорят, арбуз красный внутри, а зеленый снаружи, но это не значит, что он какой-то другой. Это значит, что есть решение не давать нам План действий по членству, которое подсластили фразой, что будущее Украины в НАТО.

На сегодня подавляющее большинство стран-членов против того, чтобы нам давать ПДЧ или принимать Украину в состав стран-членов НАТО. Да, по большому счету мы отвечаем большинству критериев членства в НАТО, но НАТО - это альянс для безопасности, в уставе которого написано, что вступление новой страны должно увеличивать и усиливать общую безопасность стран-членов НАТО", - подчеркнул эксперт.

По его словам, Украине не "светит" вступление в НАТО, пока она воюет с Россией.

"У нас прямой конфликт с Россией, и от того, как мы его урегулируем - будут определяться наши перспективы вступления в НАТО. Пока мы не урегулируем конфликт с Россией, нас в НАТО не примут, поскольку вступление Украины в НАТО сейчас является билетом на войну с Россией для всех других стран НАТО. А они не планируют в ближайшие десятилетия входить в прямое военное столкновение с РФ.

Поэтому вопрос о вступлении в НАТО будет зависеть прежде всего от того, как мы урегулируем отношения с Россией. И только после того, как конфликт можно будет считать хотя бы замороженным, а в принципе урегулированным, можно будет всерьез говорить о вступлении Украины в НАТО. При этом, в данном контексте не имеет никакого значения, зафиксировано это в нашей конституции или нет", - убежден Филипчук.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Пыль в глаза: почему курс на ЕС и НАТО не поможет Украине.