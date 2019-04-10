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В Киеве пройдет форум по выборам, безопасности и внешней политике: заявлены темы

среда, 10 апреля 2019, 12:37

Киевский форум по безопасности пройдет в украинской столице 11 и 12 апреля и затронет следующие темы: результаты первого тура выборов президента Украины, вопросы интеграции Украины в ЕС и НАТО, а также вопросы обороны государства от внешнего агрессора.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк у себя на странице в Facebook.

"Никто не способен остановить путь Украины в ЕС и НАТО. А тот, кто попытается, получит отпор", - почеркнул он.

Он отметил, что в форуме примут участие сотни гостей, "среди них - высокие чиновники, лучшие мировые эксперты по международным отношениям, конфликтологии и безопасности".

По словам Арсения Яценюка, среди главных вопросов дискуссий будет внешняя политика Украины и дальнейшие шаги по защите от агрессора: "Как будем защищать государство от русского врага? Как будем строить отношения с союзниками?".

Глава парламентской фракции анонсировал также обсуждение дальнейших шагов по европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Мы вступим в Европейский Союз и НАТО. Таков стратегический выбор украинцев", - подчеркнул он.

Форум будет посвящен памяти сенатора Джона Маккейна, а также украинцам и украинкам, которые защищают страну, утверждает Яценюк.

"Киев будет говорить с миром", - отметил он.

Фонд "Открой Украину" основал Киевский форум в 2007 году и именно с тех пор он стал мощной платформой для дискуссий, где обсуждаются важные вопросы безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

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