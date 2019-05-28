​Известный дипломат предрек Украине печальную судьбу с ЕС

Украина еще несколько десятилетий будет оставаться лишь страной-соседкой ЕС, не имея конкретного статуса.

Такое мнение "Апострофу" выразил дипломат, главный советник Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Василий Филипчук.

"Параметры отношений определены Соглашением об ассоциации, и они будут оставаться такими же еще лет 20 как минимум. Во время ратификации Соглашения об ассоциации было принято решение, что она не дает нам статуса кандидата и не создает условий для этого статуса", - рассказал эксперт.

Филипчук убежден, что Украина еще несколько десятилетий будет оставаться "страной, которая соседствует с ЕС, а не страной-кандидатом, что позволило бы системно изменить статус отношений".

"То есть никаких качественных изменений не будет", - подчеркнул дипломат.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Перезагрузка власти в Европе: что делать Украине.