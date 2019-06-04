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Европейская народная партия поддержала предоставление "Народному фронту" престижного статуса

вторник, 04 июня 2019, 18:33
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Во вторник, 3 июня политическая ассамблея Европейской народной партии приняла важное решение поддержать намерение политической партии "Народный фронт" приобрести статус наблюдателя.

Об этом сообщила пресс-служба украинской политической силы.

Отмечается, что престижный статус будет предоставлен "Народному фронту" после выполнения необходимых условий и завершения парламентских выборов в Украине.

"Народный фронт" поприветствовал решение европейских партнеров и пообещал продолжать свою деятельность активной политической силы, которая разделяет общие с нашими союзниками ценности и принципы.

"Поздравляем с расширением украинского присутствия в Европейской народной партии другие политические силы Украины, которые уже имеют статус наблюдателя или находятся в процессе его получения", - сообщили в политсиле.

Европейская народная партия (ЕНП) в настоящее время является известным общеевропейским объединением правых и центристских сил.

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