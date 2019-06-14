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Низкие тарифы и экономика: Тимошенко назвала приемлемую для Украины программу МВФ

пятница, 14 июня 2019, 10:31
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Осенью президент и члены нового правительства должны начать переговорный процесс с МВФ, который будет стимулировать развитие украинской экономики и предусматривал бы снижение тарифов.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время прямого эфира на телеканале NewsOne.

"Сменился президент, поменяется правительство и парламент. И нужен новый высокопрофессиональный переговорный процесс без повышения тарифов, без сокращения соцзащиты людей. И такие переговоры возможны. Новые переговоры нужны, чтобы продолжить сотрудничество, пока не будут покрыты дефициты в финансах за счет детенизации и подъема экономики", - отметила она.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что программа ее политической силы "Новый курс" предусматривает систему оптимизации госдолга, который сейчас является непосильным для страны.

Глава партии назвала основные шаги, которые нужно делать для того, чтобы в стране не было дефицита денег и правительству не надо было обращаться к МВФ.

Во-первых, поменять краткосрочные заимствования на долгосрочные, а во-вторых, поменять дорогие деньги, которые, к сожалению, привлечены предыдущей властью, на деньги с адекватной стоимостью, которые не разрушат финансы страны, считает она.

"МВФ работает в Украине, потому что у нас колоссальные дефициты финансовых ресурсов. Мы можем выйти из этой ситуации, если пересмотрим налоговую систему, таможенную политику, и сможем закрыть 43% теневой экономики. Это на 43% больше доходная часть бюджета. Реализовать это можно, закрыв контрабанду в Украину и изменив Налоговый кодекс, чтобы база налогообложения вышла из тени", - сказала политик.

Юлия Тимошенко заверила, что выход есть из любой ситуации:

"Наша стратегия предусматривает выход из тупика. Есть путь, ресурсы, цель выйти на совершенно иное развитие и страны, и на другой уровень благосостояния украинских семей", - сказала она.

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