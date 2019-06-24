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Путин внезапно открыл российскую границу для Украины

понедельник, 24 июня 2019, 16:13
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Президент РФ Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через территорию России, но лишь при наличии на транспорте пломб системы "ГЛОНАСС" (российский аналог GPS).

Соответствующие правки в изданный ранее указ российского президента появились ранее на сайте правовой информации РФ.

Согласно документу, изменения коснутся украинских товаров, которые перевозятся в страны Средней Азии через РФ. Правительству страны было поручено создать условия для контроля и порядок проверок транспортных средств и товаров украинского происхождения.

Водителю, который перевозит продукцию из Украины будут выдавать специальный талон, но в случае нарушений, его будут аннулировать. Из документа становится ясно, что пломбы будут использоваться для того, чтобы отследить движение транспорта с украинским товаром по территории РФ. Решение вступит в силу с 1 июля.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что РФ готовит поправки в законодательство, чтобы возобновить транзит украинских товаров в страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности, в Казахстан и Киргизстан.

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