Путин внезапно открыл российскую границу для Украины

Президент РФ Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через территорию России, но лишь при наличии на транспорте пломб системы "ГЛОНАСС" (российский аналог GPS).

Соответствующие правки в изданный ранее указ российского президента появились ранее на сайте правовой информации РФ.

Согласно документу, изменения коснутся украинских товаров, которые перевозятся в страны Средней Азии через РФ. Правительству страны было поручено создать условия для контроля и порядок проверок транспортных средств и товаров украинского происхождения.

Водителю, который перевозит продукцию из Украины будут выдавать специальный талон, но в случае нарушений, его будут аннулировать. Из документа становится ясно, что пломбы будут использоваться для того, чтобы отследить движение транспорта с украинским товаром по территории РФ. Решение вступит в силу с 1 июля.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что РФ готовит поправки в законодательство, чтобы возобновить транзит украинских товаров в страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности, в Казахстан и Киргизстан.