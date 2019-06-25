Действовать немедленно: посол объяснил, что должны делать президент и МИД в связи с возвращением России в ПАСЕ

Чрезвычайный и полномочный посол Украины, советник Юлии Тимошенко Маркиян Лубкивский считает, что президент Украины и МИД должны срочно провести переговоры и консультации с лидерами и высокими представителями стран-членов ПАСЕ, а также США.

Об этом он заявил в Facebook, комментируя возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Руки опускать нельзя. Президентом Украины должна быть инициирована встреча высокого уровня с участием руководителей парламента и парламентских фракций, правительства, МИД, СНБО для выработки скоординированной стратегии дальнейших совместных действий", - написал он.

Дипломат отметил, что есть риски, что решение ПАСЕ может вызвать "цепную реакцию" постепенного снятия санкций с Российской Федерации.

"Поэтому надо действовать быстро и профессионально. Должен быть осуществлен тщательный и лишенный политики анализ того, что произошло, и сделаны правильные выводы. Должен быть немедленно назначен новый министр иностранных дел Украины, кандидатуру которого президент внес в парламент. Надо объединяться в непростое время!" - отметил Лубкивский.