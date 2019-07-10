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​Евросоюз сделал важное заявление по саркофагу над ЧАЭС

среда, 10 июля 2019, 15:10
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Начиная с сегодняшнего дня Украина становится ответственной за эксплуатацию и обслуживание объекта "Укрытие", возведенного над Чернобыльской атомной электростанцией.

Об этом говорится в сообщении представительства Евросоюза в Украине.

В ЕС напомнили, что союз стал главным донором строительства саркофага, выделив на него 431 млн евро.

"Отныне Украина становится ответственной за эксплуатацию и обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, быстро построенного вскоре после аварии. ЕС также ожидает скорейшего завершения строительства нового безопасного места хранения (Временное хранилище) использованного ядерного топлива. Это будет еще одним большим шагом для преобразования эпицентра трагической аварии 1986 года на стабильное и экологически безопасное место", - говорится в сообщении.

В ЕС напомнили, что в общей сложности начиная с 1991 года Евросоюз потратил на помощь Украине по вопросам ядерной безопасности около 1 млрд евро. Масштабные двусторонние программы сотрудничества с Украиной обошлись ЕС 480 млн евро.

Как сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский подписал указ, которым представил к награде троих ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

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