Украине от России ничего хорошего ожидать не приходится - Николай Полозов

Адвокат украинских пленных моряков НИКОЛАЙ ПОЛОЗОВ полагает, что при нынешней конфигурации власти нормализации отношений между Украиной и Россией ждать не приходится. При этом, пока нет признаков, что нынешние руководители РФ "устали" от своей деятельности. О том, насколько сложно защищать права человека в России, Николай Полозов рассказал в интервью "Апострофу".

- Считаете ли вы себя борцом с системой?

- Я не считаю себя борцом с системой. Я считаю себя представителем общества. В России оно находится в усеченном виде и очень тяжелом моральном состоянии. Я вижу свою, скажем так, миссию в восстановлении, хотя бы частично, справедливости по отношению к тому, что продуцирует российский политический режим.

- Каково ваше отношение к Владимиру Путину?

- Путин является ярким примером того, что длительное пребывание у власти путем манипуляции демократическими процедурами, укрепление коррупции, внешняя агрессивная политика и так далее – это не полезно для страны. Его роль в истории России, конечно же, деструктивна.

- Систему удастся когда-то сменить?

- На кольце царя Соломона была надпись "И это пройдет". Поэтому ничто не существует в статике. И в России, даже при всем желании нынешних политиков, они у власти могут находиться лишь ограниченное время. Потому будут какие-то перемены.

Будут ли они лучше или хуже, сложно сказать. Но, безусловно, нынешняя система сама себя изживет. Она не эффективна, затратна, деструктивна. И длительное время режим в нынешнем виде существовать не сможет.

Это вопрос также развития общества. Миру требуются углеводороды и это позволяет нынешней системе существовать. Пройдет какое-то время – не нужны будут углеводороды, наступит сильнейший экономический и политический кризис.

Загадывать сложно. Но то, что негативные процессы, которые в России длятся последние два десятилетия, только усиливаются – не замечать не возможно.

- Созданная Путиным система пропадет после того, как человечество откажется от нефти и газа?

- Не обязательно. Технологический рывок может произойти в течение нескольких десятилетий. Я думаю, такого времени у нынешних властей в запасе нет – чисто по физиологическим причинам. Потому какая-то трансформация власти в любом случае будет. Другой вопрос, что при наличии всех вводных, следующий правитель, если он будет иметь такую же абсолютную власть, может оказаться в некотором смысле хуже, чем нынешний. Вопрос коренных демократических преобразований – это не вопрос ближайшего времени в России.

- Политолог Валерий Соловей говорил о падении системы в 2020 году, а публицист Леонид Радзиховский предвещал, что Путин уйдет в 2024 году, после чего ситуация поменяется. Осуществимы ли эти прогнозы?

- Я, честно говоря, пока не вижу такой усталости у этой власти, чтобы она могла в столь короткие сроки с кем-то поделиться своими полномочиями.

- Смена власти пройдет мирным путем?

- Сложно говорить, поскольку я не политолог. Но у меня такое ощущение, что смена власти в России – не очень простой процесс. И за последние годы примером относительно безболезненной сменой власти, и то не без крови, был август 1991-го (речь идет об инциденте в Чайковском тоннеле на Садовом кольце. В результате столкновения сторонников Бориса Ельцина с колонной бронетехники Таманской дивизии, выполнявшей указания ГКЧП, погибли три человека, - "Апостроф").

Следующая попытка смены власти обернулась сотнями трупов во время октябрьских событий 1993 года ("Ельцинский переворот" возник из-за противостояния между президентом Борисом Ельциным и парламентом во главе с Русланом Хасбулатовым. Кризис закончился роспуском парламента, штурмом Дома советов и последующим расширением полномочий президента РФ, – "Апостроф").

Возможен трансфер в рамках системы, как Ельцин произвел с Путиным, а Путин с Дмитрием Медведевым и обратно. Но это не означает смену системы. По-мирному пока не получается реализовывать эти вещи.

- Приходилось ли вам ранее защищать людей от произвола государства?

- Я давно занимаюсь так называемой политической адвокатурой – еще с 2011 года. В России защищал в том числе лидеров оппозиции – Сергея Удальцова (председатель "левого" российского движения "Авангард красной молодежи", – "Апостроф"), Алексея Навального, специфическую свободу слова в деле Pussy Riot (трое участниц панк-группы Pussy Riot 21 февраля 2012 года устроили в храме Христа Спасителя в Москве акцию "панк-молебен "Богородица, Путина прогони!". Их действия квалифицировали как хулиганство, – "Апостроф").

Потом работал и по украинским делам – это дело Надежды Савченко, крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова (первый был участником крымского Евромайдана и протестовал во время начала оккупации, второй – бывший крымский чиновник, выступивший против оккупационных властей. Были задержаны в 2015 и 2016 годах, соответственно, освобождены в 2017, – "Апостроф").

Это совершенно осознанный выбор, осознанный путь. И в таких делах гораздо сложнее работать, чем в обычных бытовых криминальных делах, потому что давление государства принимает максимальные формы. Поскольку речь идет именно о принципе.

- Сейчас вы защищаете интересы украинских моряков, плененных в ноябре 2018 года российскими военными. Как у них дела?

- В основном, они чувствуют себя удовлетворительно. Есть определенные сложности, связанные с ранеными военнопленными, поскольку у Андрея Артеменко и Андрея Эйдера не извлечены осколки из тел. Они находятся вместе с остальными в следственном изоляторе в "Лефортово". Один раненый прооперирован - его состояние улучшилось. Но требования наших адвокатов о предоставлении всем раненым морякам надлежащей медицинской помощи игнорируются. Что касается украинских кораблей,то, по сообщению сайта "Крым реалии", они пропали с места стоянки в Керчи. Пока их судьба неизвестна.

- Приходилось когда-то оглядываться по сторонам?

- Это такая специфика работы. На меня трижды пытались возбуждать уголовные дела, похищали сотрудники ФСБ в самом центре Симферополя (в конце января 2017 года Николая Полозова задержали неизвестные, один из которых позже предъявил удостоверение ФСБ. Адвоката отвезли на допрос по делу Ильми Умерова в отделение ФСБ. По словам Полозова, он отказался отвечать на вопросы следователя, – "Апостроф"). Эта работа не является спокойной и безопасной. Учитывая специфику работы наших репрессивных органов с адвокатами, приходится быть максимально внимательным в ряде вопросов, начиная от формулировок и заканчивая физическим самочувствием.

- Расскажите об ощущениях – как это, когда тебя похищают?

- Прямо скажем, не очень приятно. Работают профессионалы. Все происходит в считанные секунды. Это может произойти белым днем, посреди оживленной улицы. Дальше сценарий может варьироваться и неподготовленному человеку может быть очень тяжело.

- У вас хорошая физическая подготовка?

- Не скажу, что я какой-то супер-спортсмен, но, кажется, вполне достаточная (подготовка).

- Какими боевыми искусствами владеете?

- В школе я занимался боксом.

- Так вы серьезный противник. Вас так просто не запугать.

- Когда происходит захват, работают сразу 5-6 человек, и любые навыки могут только повредить. Потому что если человек будет достаточно сильно сопротивляться, ему могут потом отомстить.

- Как семья относятся к вашей деятельности?

- Семья поддерживает, помогает, переживает по поводу всего происходящего. Благодаря им удается находить силы даже в очень сложных ситуациях, когда опускаются руки – а это в российских реалиях достаточно нередкое явление. Потому большое спасибо им за это. В российской судебной системе простая реализация прав – на оправдание или что-то еще – это всегда сложно, поскольку обычно это только отказы, отказы и отказы.

- Как к вам относятся коллеги?

- По-разному. Где-то положительные отзывы, где-то наоборот отрицательные.

- Есть ли у вас какой-то счастливый ритуал?

- Нет. Я человек не очень суеверный, потому могу сказать, что мой счастливый ритуал – это грамотная и хорошая подготовка к судебному заседанию или следственному действию.

- Каковы перспективы в отношениях Украины и России?

- Пока в России существует текущая конфигурация власти, Украине от России ничего хорошего ждать не приходится. Поскольку политика российских властей – это имперская политика. И Украине отведено в ней место в качестве одной из провинций Российской империи. Потому ни о какой самостоятельности, независимости, праве говорить на родном языке вспоминать не приходится.

Если в России произойдут изменения политического режима, то шанс на восстановление отношений есть. Но это должно быть обусловлено признанием россиянами некой ответственности за те действия властей, которые они осуществляли в отношении Украины, начиная с оккупации Крыма. И какой будет цена этой ответственности – это тоже очень большой вопрос.

- Есть ли в России человек, который может поменять систему?

- Сложно сказать. Изменения будут связаны в большей степени не с личностью, а с условиями. Тем набором критических ошибок, которые допустила российская власть. И, конечно же, какой-то человек будет в тот момент и, может быть, даже возглавит что-то. Но это может быть человек из 3-го, 5-го, 10-го ряда, о котором мы сейчас даже не знаем. Называть какие-то персоналии я сейчас не готов.