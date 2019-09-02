История повторяется: Россия возглавила Совбез ООН, появилась жесткая реакция сети

Российская делегация была назначена председательствовать в Совете безопасности Организации Объединенных Наций в период со 2 до 30 сентября.

Об этом пишет ООН в Twitter.

"На сентябрь месяц председательство в Совете безопасности переходит к делегации РФ", - говорится в сообщении.

В комментариях под объявлением ООН и украинские и иностранные пользователи соцсетей выразили возмущение таким назначением, указав на агрессивную политику РФ по всему миру, а также неоднократные нарушения норм международного законодательства с ее стороны. Также была проведена аналогия РФ с нацистской Германией, а ООН – с Лигой Наций.

Как сообщал "Апостроф", в июле представители делегаций Украины и России в Совбезе ООН устроили словесную перепалку, поводом для которой стал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В частности, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что новый языковой закон в Украине приведет к "искоренению" русского языка, а украинский коллега ему ответил, что тот перепутал Совбез ООН с ток-шоу на пропагандистских каналах.