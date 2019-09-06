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Освобождение Цемаха: волонтер Bellingcat сделал неожиданное заявление

пятница, 06 сентября 2019, 16:26
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Решение апелляционного суда в Киеве об освобождении Владимира Цемаха – ключевого свидетеля в деле MH17, обусловлено тем, что у Совместной следственной группы (JIT) набралось достаточно улик о причастности к катастрофе России.

Об этом для "Настоящего времени" заявил активист Bellingcat Христо Гвоздев.

Он отметил, что неделей ранее стало известно, что Россия требовала включить его в списки на обмен, при этом ставя под угрозу выдачу украинских военнопленных.

Гвоздев предположил, что уполномоченные органы Украины и следствие могли договориться об освобождении Цемаха, поскольку доказательная база по делу уже собрана.

"С точки зрения доказательной базы, ничего особо не изменится. Международная следственная группа накопила так много объективных доказательств, доказывающих причастность России, что для суда это ничего не изменит", - отметил активист.

Христо Гвоздев подчеркнул, что Украине будет необходимо поделиться деталями о договоренностях с Россией по обмену с международными следователями. Он считает, что позиция России по Цемаху может стать очередным доказательством причастности ее к катастрофе.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик "Украинского института будущего" Игар Тышкевич заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал "на растяжку" из-за освобождения Цемаха. По его мнению, Россия может использовать его, чтобы начать информационную кампанию против Украины.

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