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​Украина одержала в ООН маленькую победу

вторник, 17 сентября 2019, 10:17
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Генассамблея ООН проголосовала за включение в повестку дня ее следующей сессии пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

Об этом в Facebook сообщил вице-глава комитета ООН по информации Олег Николенко.

"Незначительная, но процедурная победа. Сегодня (вечером 16 сентября - ред.) Генеральная Ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня ее следующей сессии", - сообщил Николенко.

Такое решение поддержали 65 членов Генассамблеи, против высказались 17.

"Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию", - добавил он.

Новая, 74-я сессия Генассамблеи ООН начинает работу 17 сентября.

"Готовимся к неделе высокого уровня 23-27 сентября", - резюмировал Николенко.

Как сообщал "Апостроф", официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США состоится 23 сентября.

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