Десятки людей: в США раскрыли неожиданные данные о разговоре Зеленского и Трампа

К скандалу, который разгорелся вокруг телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, причастны более двадцати украинских и американских чиновников.

Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, эти люди прямо или косвенно замешаны в скандале.

Так, с американской стороны, причастны, кроме адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, кандидата на пост президента США, экс-вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, генеральный прокурор США Уильям Барр, государственный секретарь Майкл Помпео, вице-президент США Майк Пенс, и.о. директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр, юридический консультант Белого дома Пэт Чиполлоне, а также некоторые конгрессмены - спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, председатель Разведывательного комитета Адам Шифф и главный член этого комитета Дэвид Нуньес, активный защитник Трампа в процессе расследования в процедуре импичмента.

С украинской стороны упоминаются генпрокуроры Юрий Луценко и Виктор Шокин, помощник президента Украины Андрей Ермак, специальный представитель США по Украине Курт Волкер, советник Государственного департамента США Улрих Брехбул, посол США при ЕС Гордон Сондленд, бывший посол США в Украине Мари Йованович, генеральный инспектор разведки США Майкл Аткинсон. Кроме того, в скандале фигурирует имя российского президента Владимира Путина.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 25 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сделала официальное заявление о начале процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, причиной для которого стал его разговор с главой Украины Владимиром Зеленским.

Вскоре в США обнародовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а также текст жалобы разведчика на скандальный разговор президентов Украины и США.