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Британия дала оценку скандальным итогам переговоров в Минске

четверг, 03 октября 2019, 10:56
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Министерство иностранных дел Великобритании одобрило подписание так называемой "формулы Штайнмайера" по разрешению конфликта на Донбассе и высказало поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел Великобритании поддержало подписание Украиной и Россией "формулы Штайнмайера" как части урегулирования конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

Государственный министр Великобритании по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер назвал это "обнадеживающим шагом" и указал на "явную благосклонность президента Зеленского к поиску дипломатического решения".

Он также подчеркнул, что Лондон поддерживает требования Киева относительно соблюдения ряда условий проведения местных выборов на востоке Украины.

"К ним относится всеобъемлющее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей за выборами и СМИ", - подчеркнул Пинчер.

"Теперь Россия должна сыграть свою роль для прекращения конфликта, немедленно перестав поддерживать сепаратистов и выполняя свои обязательства по минскими соглашениями", - добавил британский госминистр.

Напомним, подробнее о подписании "формулы Штайнмайера" и возможных последствиях этого шага для Украины читайте в материале "Апострофа": Призрак Веймарской республики: куда приведет Украину мир от Зеленского.

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