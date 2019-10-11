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На Кубе впервые за долгие годы избрали президента: фото и видео

пятница, 11 октября 2019, 10:56
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Впервые после воссоздания поста президента Кубы главой государства выбрали Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на газету Granma.

Выбором кандидата на пост лидера Кубы занимался парламент страны - Национальная ассамблея народной власти.

Отмечают, что пост президента Кубы существовал до 1976 года, когда был заменен на пост председателя Государственного совета. Его на протяжении 30 лет возглавлял лидер кубинской революции Фидель Кастро, а в 2006 году его сменил брат - Рауль Кастро. В 2018 году 59-летний Мигель Диас-Канель Бермудес стал третьим в истории Кубы человеком, занимающим этот пост.

В этом году на Кубе была принята новая Конституция страны, которая восстановила пост президента. Таким образом, после избрания Мигель Диас-Канель продолжил занимать пост лидера государства. Согласно с законом срок его управления государством составит четыре года - до 2023 года.

Как сообщал "Апостроф", сразу пять футболистов сборной Кубы сбежали из расположения своей команды, которая играла в Канаде матч Лиги наций КОНКАКАФ.

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