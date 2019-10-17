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В Раде создали объединение, которе займется "возвращением" Кубани

четверг, 17 октября 2019, 19:39
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В Верховной Раде депутаты создали межфракционное объединение "Кубань", которое будет заниматься украинизацией этнических территорий.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Facebook.

В посте нардеп поблагодарил, что коллеги избрали его председателем объединения.

"Наша задача разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы тоже будут находится под нашим вниманием", - говорится в сообщении.

Кроме того, депутат опубликовал фото документа с подписями коллег депутатов.

Как сообщает "Апостроф", фракция "Слуга народа" приняла решение создать межфракционное депутатское объединение "За ускоренную евроинтеграцию украинского бизнеса".

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