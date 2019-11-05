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У Путина устроили истерику из-за "унижения" российского топ-чиновника в Эстонии

вторник, 05 ноября 2019, 16:49
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Официальный Таллин запретил самолету с российским вице-премьером на борту лететь над территорией Эстонии, что вызвало крайне негативную реакцию российских политиков.

Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передают российские СМИ.

"В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту" — сказала Захарова.

Она не стала называть имени вице-премьера, которому запретили попадать в воздушное пространство Эстонии.

Захарова подчеркнула, что это уже третий случай, когда Таллинн блокирует пролеты российских самолетов и проходы суден и привела в пример недавний отказ пропустить в свои воды корабля "Академик Примаков".

По ее словам, решение Таллина "вызывает крайнее недоумение", поскольку "Академик Примаков" раньше проходил в территориальных водах Эстонии.

"На этот раз ответили отказом, причем без объяснения причин", — заключила Захарова.

Как сообщал "Апостроф", ранее парламент Германии отклонил предложения об отмене санкций против России и общему изменению политики по отношению к Москве.

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