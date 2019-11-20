Украина недополучила военную помощь США: названа огромная сумма

Сумма военной помощи Украине, которую ранее заблокировал президент США Дональд Трамп, оказалась на 35 миллионов долларов меньше.

Об этом сообщает американское издание Los Angeles Times со ссылкой на документы о расходах Пентагона.

По данным издания из 400 миллионов долларов воееной помощи США Украине 35,2 миллиона до сих пор остаются в казначействе. Эти деньги были предназначены для покупки Киевом вооружений и оснащения связью военных кораблей.

"Не ясно, почему деньги не были переданы, и члены Конгресса требуют ответа", — отмечает издание.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал военную помощь для Украины из-за высокого уровня коррупции.

Впоследствии стало известно, что приказ о задержке помощи был передан Трампом за несколько дней до его телефонного разговора с Владимиром Зеленским, в ходе которого американский президент попросил провести расследование относительно семьи Байденов и событий, связанных с выборами 2016 года. Разговор Трампа и Зеленского фактически стал началом скандала о вероятном давлении со стороны Трампа, что привело к началу процедуры импичмента.