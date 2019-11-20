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Украина недополучила военную помощь США: названа огромная сумма

среда, 20 ноября 2019, 09:53
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Сумма военной помощи Украине, которую ранее заблокировал президент США Дональд Трамп, оказалась на 35 миллионов долларов меньше.

Об этом сообщает американское издание Los Angeles Times со ссылкой на документы о расходах Пентагона.

По данным издания из 400 миллионов долларов воееной помощи США Украине 35,2 миллиона до сих пор остаются в казначействе. Эти деньги были предназначены для покупки Киевом вооружений и оснащения связью военных кораблей.

"Не ясно, почему деньги не были переданы, и члены Конгресса требуют ответа", — отмечает издание.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал военную помощь для Украины из-за высокого уровня коррупции.

Впоследствии стало известно, что приказ о задержке помощи был передан Трампом за несколько дней до его телефонного разговора с Владимиром Зеленским, в ходе которого американский президент попросил провести расследование относительно семьи Байденов и событий, связанных с выборами 2016 года. Разговор Трампа и Зеленского фактически стал началом скандала о вероятном давлении со стороны Трампа, что привело к началу процедуры импичмента.

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