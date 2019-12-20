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Водолей против манипулятора: кто является главным проигравшим от встречи Зеленского с Путиным

пятница, 20 декабря 2019, 15:17
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На Нормандской встрече, которая состоялась в Париже 9 декабря, президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин недооценили друг-друга.

Об этом "Апострофу" рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации с 2007 по 2016 года Илья Пономарев.

"Что случилось в Париже с точки зрения подведения итогов. Президенты, на мой взгляд, друг-друга не оценили. Путин считал, что он столкнулся с зеленым мальчиком, которого он легко заломит на основе того, о чем договорились Сурков (Владислав Сурков, помощник президента РФ - ред.) с Ермаком (Андрей Ермак - помощник президента Украины - ред.). У Ермака была директива от президента, что нужно быть уступчивым, чтобы в любом случае Нормандская встреча состоялась и была возможность личного разговора с Путиным. Путин ехал туда с намерением подписать бумагу, которая до этого была уже согласована.

С другой стороны, Владимир Александрович считал, что из-за его обаяния Путин расчувствуется и все недосказанности решатся. Зеленский - Водолей, а Путин -Весы. В разговоре Путин очень талантливый манипулятор, а с точки зрения бумаг он выверяют каждое слово. Слава Богу, президент (Зеленский - ред) не повторил ошибки своего предшественника ", - сказал Пономарев.

Экс-депутат добавил, что итоги переговоров не так уж плохи для Украины. Ведь Владимир Путин признал украинского президента равным. В проигрыше остались Андрей Ермак и Владислав Сурков, ведь их закулисные договоренности оказались ничтожными. Ермак не смог повлиять на Владимира Зеленского, а Сурков вовремя не предупредил об этом моменте Путина.

Как сообщал "Апостроф" раньше, эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Николай Капитоненко считает, что Владимир Зеленский рискует даже потерять еще больше доверия избирателей. Зато лидер Кремля Владимир Путин выиграет, потому продемонстрировал свою готовность договариваться и открыл себе путь к решению стратегических для России вопросов.

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