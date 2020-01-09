Зеленский провел важные переговоры по поводу авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Афганистана и премьер-министром Швеции относительно катастрофы самолета МАУ в Иране 8 января.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

9 января Зеленский пообщался с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани. Отметил готовность украинской стороны максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы.

А в разговоре с главой правительства Швеции Стефаном Левеном президент Украины заверил, что готов лично всячески содействовать расследованию катастрофы самолета.

"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача - узнать правду. Это главное", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что 8 января разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Все 9 членов экипажа, а также 2 пассажира были гражданами Украины.

Как сообщал "Апостроф" ранее, обнаруженные на месте катастрофы в Тегеране (Иран) "черные ящики" украинского самолета, который разбился в ночь на 8 января, получили повреждения, и некоторые части их памяти потеряны.