Не убеждает: в Евросоюзе сделали заявление о крушении самолета МАУ

В Европейской комиссии считают, что версия крушения украинского самолета МАУ в Иране в результате попадания ракеты иранских средств ПВО не является убедительной.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии в ходе брифинга в Брюсселе.

Дипломат уточнил, что в Евросоюзе планируют дождаться результатов независимого расследования и после этого сообщать о своих выводах. В Еврокомиссии надеются, что следствие будет независимым, его проведут в соответствии с международными правилами, и "все причастные стороны будут их придерживаться".

По мнению украинских аналитиков, такие заявления европейских чиновников говорят о том, что они умышленно занимают позицию "стороннего наблюдателя" и не планируют вмешиваться.

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал заявление, что у канадской разведки есть данные, подтверждающие версию попадания ракеты в украинский самолет в Иране.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что "не верит" в версию крушения украинского самолета в Иране из-за технической неисправности.

Позже официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал "лживыми" заявления мировых лидеров, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой.