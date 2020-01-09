В Канаде сделали громкое заявление о причине авиакатастрофы украинского самолета

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал публичное заявление о том, что у его страны есть данные разведки о том, что украинский самолет в Иране был случайно сбит ракетой местных силовиков.

Во время пресс-конференции 9 января Трюдо добавил, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников.

"Возможно, это было непреднамеренно", - отметил он.

Ранее американские спецслужбы заявили, что самолет компании МАУ мог быть сбит в результате ошибочного авиационного удара иранской ракетой.

Также придерживается версии о ракетном ударе и президент США Дональд Трамп. Он не верит, что самолет упал из-за технической неисправности.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что пять источников в западных спецслужбах не подтвердили версию, согласно которой украинский самолет МАУ в Иране сбила ракета.