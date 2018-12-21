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Правительство должно увеличивать добычу газа,чтобы не росли тарифы - "Наш край"

пятница, 21 декабря 2018, 13:47

Запланированный ежегодный рост коммунальных тарифов на 10–20%, а в целом за три года – на 60%, должен заставить власть действовать решительно, правительству следует безотлагательно взяться за наращивание украинской добычи газа, что даст стране дешевые энергоносители и позволит снизить тарифы на коммунальные услуги.

Об этом заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.

Он считает, что направленная на рост тарифов политика власти является грабительской по отношению к людям.

"Министерство экономического развития выдало «под елочку» прогноз, что коммунальные тарифы будут расти на 10–20 процентов ежегодно. За три года ожидают подорожания электричества на 60%, газа – на 48%, горячей воды и отопления – на 37%. Таким образом грабеж граждан в интересах олигархических монополий не только не остановят, но и усилят", – сказал Шахов.

По его словам, Минэкономразвития умалчивает о "планах роста" социальных выплат.

"Правительство не говорит о намерениях увеличить пенсии, социальные выплаты. Потому что не о чем говорить. Зато есть планы повышения коммунальных тарифов. То есть правительство максимально использует свои права, но полностью снимает с себя ответственность, в частности в социальной сфере. Это подлая позиция в отношении своих граждан и налогоплательщиков", – считает Сергей Шахов.

Народный депутат призвал власти игнорировать интересы олигархов и привел рецепт снижения тарифов.

"Хватит работать на олигархов. "Наш край" призывает правительство немедленно разработать меры по предотвращению повышения цен на коммунальные услуги. Нужно безотлагательно приступить к выполнению программы обеспечения страны дешевым украинским газом путем наращивания собственной добычи. Это позволит не только удержать тарифы, но и существенно их снизить", – резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, Министерство экономического развития обнародовало прогноз развития страны до 2021 года. Ежегодный прирост валового внутреннего продукта ожидается на уровне 3-3,9%. Тарифы на газ и электричество за три года могут увеличиться на 40–60%, горячая вода – на 37%. Наиболее значимыми рисками для экономики названы низкая кредитная активность банков, повышение тарифов, трудовая миграция, вопросы безопасности гибридной угрозы со стороны других государств.

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