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​Названа сумма, выделенная Кремлем на "закрытие украинского вопроса"

пятница, 25 января 2019, 08:21

Россия будет вмешиваться в избирательный процесс в Украине, пытаясь вернуть страну полностью в российскую орбиту влияния.

Об этом сообщает портал LB.ua, ссылаясь на слова главы Службы внешней разведки Украины Егора Божка.

Он заявил, что попытки вмешательства РФ в избирательный процесс в Украине уже есть.

"Нам известно, что в России есть решение в 2019 году окончательно "закрыть украинский вопрос". Задача - вернуть Украину полностью в российскую орбиту влияния. Но так, чтобы больше никаких "цветных революций". Для этого дополнительно к бюджету СВР, ФСБ и ГРУ выделено 350 млн долларов конкретно под наши выборы 2019 года", - рассказал Божок.

Также глава СВР рассказал, что именно предусматривает российский план на 350 млн долларов.

"Там есть три сценария, по которым русские готовы бросить все силы и средства Вооруженных сил и спецслужб РФ для того, чтобы достичь конечного результата. Конечный результат – кто угодно, только не Порошенко. Почему? Не только потому, что есть вопросы по поводу лояльности остальных политиков. Дело в том, что любая перезагрузка власти парализует госаппарат как минимум на три месяца. А не стоит забывать, что у границ 48 тысячная армия. И тут три месяца раздолья...", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", у Кремля существует несколько сценариев возвращения Украины в сферу влияния России, включая и открытую военную агрессию.

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