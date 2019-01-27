Наиболее цифровой кандидат: "ВОЛЯ" выдвинула Деревянко в президенты

На XVIІ и внеочередного съезда партии "ВОЛЯ" выдвинули Юрия Деревянко в кандидаты в Президенты Украины. В мероприятии приняли участие 1100 человек со всей Украины.

Об этом говорится на сайте представительства политика.

Голосование происходило с помощью электронной системы. Перед этим на сцене появилась голограмма Деревянко, которая сообщила: "Мне приснился Стив Джобс, мне сказал: Ты уйти, зайти в каждый их смартфон, получить лайк и вы все победите. Дай людям цифровую государство! Пусть люди живут свободно!".

"Нужно дать людям новые возможности - использовать цифровые технологии - зайти в каждый смартфон, разорвать монополию телеканалов, объединиться, одержать победу. И тогда совместными усилиями мы сможем поставить страну на ноги", - убежден кандидат в президенты.

Он заявил, что экономическую программу - неоэкономики, стратегию победы в войне и возвращения территорий, а также четкий механизм контроля власти людьми, которая предусматривает:

ликвидацию искусственных монополий и гражданский контроль над естественными монополиями.

новую налоговую либеральную систему, которая "создаст лучшие налоговые и инвестиционные условия".

Также Юрий Деревянко представил во время Съезда Стратегию победы в войне.

"Не менее 5% ВВП нужно направлять на профессиональную армию по стандартам НАТО. Также мы должны иметь резервную армию, чтобы мужчины 18-55 лет, ежегодно проходят двухнедельный обучение, в случае необходимости были готовы встать на защиту своей земли вместе с профессиональной армией" - сказал Деревянко.

Особенно Деревянко подчеркнул необходимость:

обеспечение для украинцев права на защиту своей жизни, себя, своей семьи, имущества с помощью огнестрельного оружия,

уничтожение монополии олигархических кланов,

принять закон об импичменте президента,

восстановление справедливости в судах,

создать новые возможности для женщин, которые видят себя во власти и на государственных должностях.

Напомним, Юрий Деревянко принял решение выйти из политического партнерства с Михаилом Саакашвили. 19 областных команд "ДВИЖЕНИЯ НОВЫХ СИЛ" Михаила Саакашвили и 90% депутатов местных советов приняли решение о выходе из партии "Движение НОВЫХ СИЛ Михаила Саакашвили". Политическая партия "ВОЛЯ" определилась со стратегией победы на выборах, а один из ее лидеров, народный депутат Юрий Деревянко заявил о цели - выйти во второй тур президентских выборов.