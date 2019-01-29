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Семья топ-чиновника СБУ засветилась в схемах фармацевтической контрабанды - СМИ

вторник, 29 января 2019, 10:47

Контрабандные поставки фармпрепаратов на территорию Приднестровской молдавской республики (оккупирована РФ с 1991 года) осуществляются компаниями, абсолютным или частичным владельцем которых является жена первого заместителя Главного следственного управления СБУ Александра Кравченко.

Об этом сообщается в расследовании, опубликованном изданием "Реалист".

Непосредственно инициатором контрабандных схем является известный по ряду других уголовных производств гражданин Индии Джаин Прадип Кумар. А также компания из ОАЭ "Дени и Хеми" и компания "Таблетка А", которой владеет Юлия Кравченко - жена полковника Кравченко.

Кумар был фигурантом открытого в 2015 году ГСУ МВД Украины досудебного расследования по закупке Минздравом Украины лекарств от ВИЧ по цене, которая в пять раз превышала рыночную. Дело несколько раз меняло подследственность, после чего потерялась в процессуальной очереди, сообщает издание.

Причина всплыла в процессе анализа поставок индийских фармпрепаратов при посредничестве украинских дилеров в ПМР. Напомним, что законодательство Молдовы предусматривает импорт на территорию страны только зарегистрированных правительством фармпрепаратов, тогда как на территории ПМР это условие игнорируется.

В частности, в логистической цепочке оказались юрлица, собственником которых является семья заместителя начальника ГСУ СБУ, в частности ООО "Таблетка А", которой на 90% владеет его жена Юлия Кравченко.

Также Юлия Кравченко основала через свой ФЛП группу компаний по антикризисному менеджменту, а для управления финансовыми потоками владеет закрытым недиверсифицированным венчурным инвестиционным фондом "Юг-Девелопент".

Зарегистрированное по тому же адресу ООО "Арта Проперти Менеджмент" связано с Алексом Мардером и Юрием Каплуном, известными по скандалу с выводом средств из ликвидированного НБУ "Кредитпромбанка".

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