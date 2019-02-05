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На Раша ТВ так сказали: известный журналист поставил грустный диагноз Украине

вторник, 05 февраля 2019, 10:10

Журналист Аркадий Бабченко сравнил ситуацию в Украине и России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Риторика в Украине мне сейчас как-то удивительно напоминает риторику в России времен Болотной. Там в две тысячи двенадцатом - нам надо сесть за стол переговоров, предложить Путину неприкосновенность, и он уйдет. Здесь сегодня - нам надо сесть за стол переговоров с чертом лысым, предложить ему сойтись посередине, и он уйдет. Какое-то невероятное дежа-вю", - отметил Бабченко в своем посте.

В сети пользователи прокомментировали высказывания журналиста.

Как сообщал "Апостроф", по словам общественного активиста, основателя и руководителя Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н. Пирогова Геннадия Друзенко, война между Украиной и Россией – это не борьба не за Крым или Донбасс, а за настоящую независимость.

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