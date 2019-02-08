Луценко оригинально поддержал жену-депутата, которая выругалась в Раде

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о первом знакомстве со своей женой Ириной.

В частности, в своем Facebook Луценко вспомнил, что события происходили осенью 1986 года.

«Общежитие был пустым. Чтобы где-то переночевать, поймал какого-то испуганного первокурсника и напросился к нему на ужин. По телевизору шло Сан-Ремо, самое главное в советские годы окно в западную музэстраду. И тут в комнату вошла девушка из соседней комнаты, искала соль. Соли не было. Был я. Так мы познакомились с Ириной», - написал Луценко.

Интересно, что уже тогда будущий депутат Верховной Рады любила выругаться.

«До утра говорили про Львов, Хемингуэя, Челентано, Колумба, про династию Тан, квантовую физику, про... все-все-все. В восемь я попрощался. Поцеловал в щечку. Она сказала: Бляяяяяха, я думала ты будешь приставать. А ты всю ночь говорил. Приходи еще», - написал Луценко и добавил «Бляяяяяяяха, я люблю мою Ирину».

Напомним, как ранее сообщал «Апостроф», представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко опозорилась в прямом эфире во время заседания парламента.

Нардеп должна была докладывать по проекту закона "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)".

На момент, когда председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявлял о начале рассмотрения вопроса, Луценко забегала в сессионный зал, поэтому не сориентировалась и начала докладывать по законопроекту, автором которого она является - "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине".

Луценко говорила несколько минут, пока не начался шум в зале и председатель ВР сделал замечание, что она докладывает не по тому законопроекту.

"Бл*! Простите, пожалуйста, сейчас возьму материалы", - отреагировала нардеп. Спикер Парубий, едва скрывая улыбку, призвал зал поддержать Луценко, она сходила на место с материалами, вернулась и продолжила доклад по намеченному вопросу.