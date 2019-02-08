РУС. | УКР.

пятница, 8 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 февраля

12:25
Новое звучание: TAYANNA выпустила магическую песню
12:24
Путин приказал: раскрыт статус Януковича в России
12:12
Опасная болезнь проникла в Минздрав: от недуга пострадали три чиновника
11:51
Остап Бендер и другие роли: чем запомнился Сергей Юрский и что он говорил об Украине
11:43
​Правоохранители нашли у Насирова счет в Великобритании: названа сумма
11:39
Луценко оригинально поддержал жену-депутата, которая выругалась в Раде
11:36
​Антициклон Chloe принесет в Украину "голливудскую" погоду: прогноз на выходные
11:36
Украина - Эстония: онлайн видео трансляция решающих матчей Кубка Федерации
11:15
Под Харьковом больной избил медика скорой медпомощи "за долгое ожидание"
11:15
Легендарный футболист забил супергол в Кубке Короля: опубликовано видео
10:59
В Виннице в жутком ДТП погибли иностранцы
10:55
​Курс на НАТО: "Народный фронт" призвал к новому диалогу с Альянсом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Луценко оригинально поддержал жену-депутата, которая выругалась в Раде

пятница, 08 февраля 2019, 11:39

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о первом знакомстве со своей женой Ириной.

В частности, в своем Facebook Луценко вспомнил, что события происходили осенью 1986 года.

«Общежитие был пустым. Чтобы где-то переночевать, поймал какого-то испуганного первокурсника и напросился к нему на ужин. По телевизору шло Сан-Ремо, самое главное в советские годы окно в западную музэстраду. И тут в комнату вошла девушка из соседней комнаты, искала соль. Соли не было. Был я. Так мы познакомились с Ириной», - написал Луценко.

Интересно, что уже тогда будущий депутат Верховной Рады любила выругаться.

«До утра говорили про Львов, Хемингуэя, Челентано, Колумба, про династию Тан, квантовую физику, про... все-все-все. В восемь я попрощался. Поцеловал в щечку. Она сказала: Бляяяяяха, я думала ты будешь приставать. А ты всю ночь говорил. Приходи еще», - написал Луценко и добавил «Бляяяяяяяха, я люблю мою Ирину».

Напомним, как ранее сообщал «Апостроф», представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко опозорилась в прямом эфире во время заседания парламента.

Нардеп должна была докладывать по проекту закона "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)".

На момент, когда председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявлял о начале рассмотрения вопроса, Луценко забегала в сессионный зал, поэтому не сориентировалась и начала докладывать по законопроекту, автором которого она является - "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине".

Луценко говорила несколько минут, пока не начался шум в зале и председатель ВР сделал замечание, что она докладывает не по тому законопроекту.

"Бл*! Простите, пожалуйста, сейчас возьму материалы", - отреагировала нардеп. Спикер Парубий, едва скрывая улыбку, призвал зал поддержать Луценко, она сходила на место с материалами, вернулась и продолжила доклад по намеченному вопросу.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

Пиар или борьба с коррупцией: кому выгодна отставка Супрун

​Госрезерв - это большая кладовка государства - и.о. главы госагентства Котов

Войны олигархов: как в них используют нардепов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: