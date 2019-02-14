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Суд принял неожиданное решение по Супрун: подробности

четверг, 14 февраля 2019, 13:59

Окружной административный суд Киева отменил решение по отстранению Ульяны Супрун от выполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.

Об этом сообщает Громадське.

"Суд принял в удовлетворении ходатайств представителей Кабинета министров и Супрун Ульяны об отмене мер обеспечения иска отказать. Отменить по собственной инициативе меры обеспечения административного иска принятые постановлением Окружного административного суда 5 февраля 2019 года", - прокомментировал соответствующее решение в четверг, 14 февраля, судья Сергей Кадашьян.

Напомним, Супрун отстранили от должности по иску депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука.

Как сообщал "Апостроф", ранее Мосийчук устроил огненную истерику из-за следа "Оппоблока" в скандале с Супрун.

Кроме того, решение Киевского административного суда об отстранении от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, приведет к тому, что пациенты, страдающие смертельными заболеваниями, не смогут получить необходимые лекарства.

Также в Киеве сотни людей пришли на суд против Супрун.

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