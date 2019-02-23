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Поглощение Путиным Белоруссии: чем это грозит Украине и странам ЕС

суббота, 23 февраля 2019, 22:36

Мы наблюдаем не присоединение Беларуси к России, а ее агрессивное поглощение.

Об этом сообщает "Главред", ссылаясь на слова эксперта Фонда "Майдан иностранных дел" Александра Хара.

"Кстати, это аргумент против тех, кто считает, что благосклонная пророссийская политика могла бы сохранить независимость Украины и Крым в ее составе", - сказал он.

По его словам, белорусское экономическое чудо происходит исключительно за счет российских энергетических ресурсов.

"Зачем Путину такое чудо, когда он может расширить свою империю еще одной "исконно русскою территорией"? Тем более что Лукашенко долго зачищал политическое и медийное поле от всех тех, на кого мог бы сейчас попробовать опереться, чтобы не быть проглоченным", – отметил эксперт.

Также Хара подчеркнул, что полный контроль Москвы над Беларусью не только осложнит ситуацию безопасности для Украины, но и станет инструментом влияния на сопредельные страны ЕС и НАТО: "Оттуда он может угрожать европейцам, чтобы те отказались от поддержки Украины и начали строить "общую Европу" от Лиссабона до Владивостока".

Как сообщал "Апостроф", во время визита в Беларусь премьер-министр России Дмитрий Медведев озвучил два возможных сценария для Союзного государства Беларуси и России.

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