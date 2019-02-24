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​Тимошенко рассказала, как можно "помочь" простым украинцам

воскресенье, 24 февраля 2019, 09:05

31 марта украинцы будут выбирать не президента, они будут выбирать будущее Украины. И только изменение старой системы даст людям реальный шанс на лучшую жизнь.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время многолюдного митинга в Малине Житомирской, куда кандидат в президенты пришла в пределах своего большого всеукраинского тура.

"Война на наших границах, часть территории аннексирована или оккупирована. Но самое главное: через 4,5 года после Революции Достоинства - можем ли мы сказать, что все сделано и мы уже достигли цели, которой ставили перед собой украинцы, когда боролись за свою свободу?", - риторически спросила она.

По словам политика, страна нуждается в коренных изменениях. Пошаговый план, как вывести государство из эпохи руин в эпоху Возрождения, прописан в инициированном главой партии Новом курсе Украины.

Без изменения действующего президента в стране не будет будущего, убеждена Тимошенко. Ведь запланировано властью повышение тарифов (с мая на 15%, а в конце года - на 25%) и в дальнейшем разрушать нашу экономику. Через тарифы из карманов людей извлекают последнее и они не в состоянии платить за продукты и услуги, производит украинская экономика, пояснила лидер "Батькивщины".

Она в очередной раз подчеркнула, стоимость газа должна быть снижена вдвое и он должен быть направлен на нужды людей и бюджетных учреждений, как это было до прихода к власти Петра Порошенко.

"В 2014 году, несмотря на то, что у нас достаточно нашего природного газа для людей и бюджетных учреждений, президент решил поменять порядок и больше не отдавать украинцам украинский газ. Это первый президент за все время независимости, который поднял на это руку!" - заявила Тимошенко.

Именно поэтому новый глава государства отменит постановления, повысили тарифы, изменит состав комиссии НКРЭКП, которая назначается президентом и устанавливает цены на газ, и направит газ собственной добычи на нужды граждан.

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