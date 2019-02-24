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Война не по плану: стало известно, почему Путин не отступит от Украины

воскресенье, 24 февраля 2019, 12:24

Для России покорение Украины - это долгосрочный проект и она еще не сдалась.

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель.

"Война на Донбассе, очевидно, пошла не так, как они планировали - они серьезно просчитались касательно украинской внутренней политики. Однако у них до сих пор остались эти амбиции, поэтому пока рано говорить, что Россия проиграла, победила или остановилась. Потому что для россиян это долгосрочный проект по покорению Украины, и они еще не сдались. Поэтому мы где-то посередине всего противостояния", - сказал он.

Также по словам эксперта, россияне считают, что до сих пор могут использовать недостаточность реформ и слабые стороны украинского государственного управления, и это опасно.

"Сейчас они ждут. Россияне почти перестали надеяться, что они могут "победить" на президентских выборах - пророссийские кандидаты есть, но они не очень популярны. Думаю, они ожидают, чтобы как можно больше вмешаться в парламентские выборы, а затем попытаться подкупить людей, чтобы остановить политический процесс и углубить неэффективность украинской системы", - рассказал Грессель.

Подробней читайте в материале "Апострофа" - "Россия еще не сдалась в Украине: в чем опасность вмешательства в выборы".

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