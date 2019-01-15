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​Военнопленных моряков на суде в Москве встретили возгласами "Слава Украине": видео

вторник, 15 января 2019, 13:34

В сети появилось видео, на котором пленных ФСБ РФ в Керченском проливе украинских моряков родственники и присутствующие в здание суда поддержали аплодисментами и возгласами "Слава Украине!".

Об этом сообщает телеканал "360" в YouTube.

Затем суд приступил к рассмотрению ходатайств следователей ФСБ – о продлении ареста захваченным в плен украинцам до 26 апреля.

В данный момент в Лефортовском суде Москвы слушаются ходатайтсва об аресте 12 военнопленных моряков: Мокряка, Опрыско, Семидоцкого, Цыбизова у судьи Галимовой; Терещенко, Головаша, Попова, Шевченко у судьи Рябцева; Гриценко, Власюка, Драча, Зинченко у судьи Каневой.

Судьи Рябцев и Галимова отказали в удовлетворении ходатайств защиты моряков о передаче дел в военный суд.

Так, 15 января в суде рассматривают ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на 3 месяца, до 6 апреля.

Заседания проходят в трех разных залах одновременно, на скамье подсудимых не оказываются более четырех обвиняемых за раз.

Как сообщал "Апостроф", украинские моряки, которых захватила в плен ФСБ РФ в Керченском проливе, отказались давать показания в суде страны-агрессора.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, группа приграничных кораблей Российской Федерации совершила агрессивные действия против группы украинских военных кораблей, следовавшей из Одессы в Мариуполь, в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу".

Ранее в России заговорили про обмен взятых в плен украинских моряков.

Подробнее о захвате и перспективы освобождения пленных из России читайте в материале "Апострофа": Война за право: как вернуть моряков домой.

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