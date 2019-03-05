Генсек ОБСЕ поддержал новый законопроект об адвокатуре

Законопроект «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины, является прогрессом по сравнению с действующим законодательством об адвокатуре.

Такое мнение высказал генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в Вене в штаб-квартире ОБСЕ в ходе конференции «Итоги ключевых реформ в Украине: децентрализация и судебная система».

По его словам, судебная реформа была бы неполной без реформирования адвокатуры, а соответствующий законопроект 9055, который все еще ждет рассмотрения в Верховной Раде, он назвал долгожданным.

«Я разделяю взгляды, что предложенный законопроект является шагом вперед по сравнению с законом об адвокатуре, действующий с 2012 года. И я призываю украинское руководство оставаться преданными реформе», - сказал генсек ОБСЕ в своей речи.

Оценивая предварительные результаты судебной реформы в Украине, Томас Гремингер отметил как большие достижение фундаментальные изменения в судебной системе на законодательном уровне, а также значительное кадровое обновление судейства за счет профессионалов из других юридических профессий.

Законопроект 9055 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» был подан на рассмотрение Верховной Рады президентом Петром Порошенко в сентябре 2018 года. Документ предусматривает расширение профессиональных прав адвокатов, предоставляет дополнительные гарантии адвокатской деятельности, а также создает прозрачную систему дисциплинарной ответственности адвокатов за нарушение норм профессиональной этики.

По оценкам экспертов Совета Европы, законопроект 9055 полностью соответствует требованиям и стандартам Евросоюза. С призывом поддержать этот законопроект к депутатам Верховной Рады обратилась совет директоров Американской торговой палаты в Украине.

На сегодня проект закона о адвокатурупройшов комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия и рекомендации с постановлением в первом чтении был передан на рассмотрение в сессионный зал.