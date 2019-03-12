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В НАБУ отреагировали на новый скандал вокруг разворовывания армии

вторник, 12 марта 2019, 23:05

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников ведомства, связанных с фигурантами сюжета программы "Бигус.инфо".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Несколько дней назад нами было начато служебное расследование. Мы ожидали, что будут определенные нюансы после этой передачи. Оно проводится управлением внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины. Вывод этого расследования после его получения будет предоставлено комиссии", - рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

Также он выразил готовность предоставить все необходимые материалы Государственному бюро расследований. Кроме этого, директор НАБУ подчеркнул, что Евгений Шевченко, который якобы был посредником между фигурантами расследования и представителями бюро, не является сотрудником Антикоррупционного бюро.

"Он никогда им не был. Это лицо, которое давало согласие на конфиденциальное сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро по отдельным делам", - отметил Сытник.

Он заявил, что НАБУ "не выдавало, не выдает, никогда не будет выдавать справок" о том, является ли предприятие фиктивным. Сытник подчеркнул, что это не входит в компетенцию Антикоррупционного бюро.

Также директор НАБУ отметил, что бюро проверяло ряд субъектов хозяйствования на причастность к поставкам на "Харьковский бронетанковый завод" прицелов для танков. "И при этом была информация, что эти прицелы ранее учитывались как собственность Министерства обороны", - добавил Сытник.

Среди компаний, которые проверяли, была компания "Оптимумспецдеталь".

"Всего в ходе этого расследования руководством "Укроборонпрома" в адрес Антикоррупционного бюро было сделано четыре запросы. И, соответственно, было предоставлено четыре ответа. В трех ответах из четырех предприятие фигурировало как такое, что отрабатывается на причастность к определенным действиям в рамках этого производства. В то же время во втором письме, на котором так акцентировали внимание журналисты, этого предприятия нет. Второе письмо было сформировано на запрос "Укроборонпрома" в части конкретной информации, которая уже установлена по уголовному производству", - отметил Сытник.

По его словам, на время подготовки ответа правоохранители установили, что "эти прицелы ... этим предприятием и еще тремя предприятиями не предоставлены на "Харьковский бронетанковый завод".

"И в связи с этим в ответе на этот запрос были указаны только те предприятия, которые поставляли прицелы, имеющие номера такие же, что и прицелы, которые были в Министерстве обороны. Поэтому здесь есть определенная манипуляция, что якобы кто-то исключил предприятие из списка фиктивных предприятий. Мы такого списка не ведем, полномочий таких не имеем", - рассказал директор НАБУ.

Он возразил, что дело о прицелы для "Харьковского бронетанкового завода" не расследовалось.

Напомним, накануне журналисты проекта Bihus.Info обнародовали четвертую часть своего расследования о коррупции в сфере обороны, в которой заявили, что украинские правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства.

Как сообщал "Апостроф", по факту хищений в госконцерне "Укроборонпром" уже открыто десять уголовных производств, а у всех фигурантов дела проведены обыски.

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