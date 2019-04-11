РУС. | УКР.

четверг, 11 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

11 апреля

15:19
Под Шулявским мостом в Киеве водитель отличился "геройской" парковкой: фото
15:12
Ученый указал на отсутствие важной проверки на Керченском мосту
15:06
Сколько украинцев получают миллионные доходы: опубликованы цифры
14:56
​Главу РПЦ арестовали: сети впечатлила внешность "взятого" копами Джулиана Ассанжа
14:50
Блогер раскритиковал список "новых" лиц команды Зеленского
14:42
Яценюк назвал "красные линии" для будущего президента Украины
14:41
Эко-террор норковых ферм под Киевом: местные жители и активисты раскритиковали заявление зоозащитников
14:30
Модный тренд: Джамала показала, как носить платье с кроссовками
14:27
Как Ломаченко уничтожает соперников: яркое видео
14:24
Ключевые мосты в Киеве стоят в пробках: фото и карта
14:19
​На "проклятом" светофоре под Киевом случилось новое жуткое ДТП: видео момента аварии
13:59
Российский оппозиционер выдал свое участие в захвате Крыма и слил "коллег": фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Яценюк признал поражение системных политиков и рассказал о формировании нового политического лидерства

четверг, 11 апреля 2019, 13:53

Системные политики в Украине терпят поражение перед новыми вызовами из-за проблем при коммуникации с населением.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк, открывая 12-й Киевский Форум, передает пресс-служба политсилы.

"Системные политики не нашли на данном этапе ответа на изменение системы. Я - за восстановление политического лидерства" – отметил политик.

Арсений Яценюк рассказал о своих ожиданиях относительно выборов в Украине в 2019-м году:

"В Украине проходят выборы президента страны. И мы ожидаем, что во втором туре будет объявлен победитель, и эти выборы будут такие же демократические, как и в первом туре… Выборы в парламент не менее важны, чем выборы президента Украины ".

Также вскоре пройдут выборы в Европейский парламент, после чего будет сформировано новое большинство и предназначена новая Европейская комиссия, по мнению главы "Народного фронта", "это будет иметь непосредственное влияние и на Украину в том числе".

Яценюк высказал мнение и о современных политических процессах. По его мнению, выводы украинцам и украинским политикам следует делать уже сегодня, поскольку именно в этом году – столетняя годовщина Соборности Украины.

"Системные политики не нашли на данном этапе ответа на изменение системы. Мы не готовы к этим новым вызовам. Мы должны откровенно признать, что такая неготовность, когда мы идем на шаг позади изменений в мире, новых технологий, новых подходов, - приводит к существенным изменениям не только политического, но и идеологического ландшафта… Украина была объединена, но в результате разъединения внутри государства, отсутствия политической воли, российской агрессии против тогдашней Украины и неопределенности Запада Украина потеряла свою государственность… Русский большевизм сформировал империю зла, запустил репрессии и диктатуру. Империя зла так же провоцировала противостояние в мире и Вторую мировую войну, где Сталин и Гитлер подписывали тайные пакты и меморандумы".

По мнению лидера политической партии, ключ в формировании нового политического лидерства лежит в коммуникации, жесткой позиции и искренности при общении с народом.

"Вывод - надо уметь занимать политическое лидерство. Надо уметь говорить неприятные вещи. Надо иметь позицию и научиться ее защищать эту позицию. Надо иметь ценности. Никогда нельзя следовать тому, что хотят услышать, а следовать тому, во что ты веришь и чего хочешь достичь… Или мы уйдем в волну популизма и демагогии, или мы будем стоять на своих ценностях и будем знать и уметь, как убедить граждан в правильности этого выбора. Это сложный, но правильный путь… Я за то, чтобы в своей борьбе доказывать свою правоту. А не идти по пути популизма и сладких обещаний ", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Жизнь после выборов: что должен сделать президент за первые 100 дней

На свалку истории или еще 5 лет коррупции: как украинцам выскочить из замкнутого круга

Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

Пиар или борьба с коррупцией: кому выгодна отставка Супрун

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: