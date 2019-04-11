Яценюк признал поражение системных политиков и рассказал о формировании нового политического лидерства

Системные политики в Украине терпят поражение перед новыми вызовами из-за проблем при коммуникации с населением.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк, открывая 12-й Киевский Форум, передает пресс-служба политсилы.

"Системные политики не нашли на данном этапе ответа на изменение системы. Я - за восстановление политического лидерства" – отметил политик.

Арсений Яценюк рассказал о своих ожиданиях относительно выборов в Украине в 2019-м году:

"В Украине проходят выборы президента страны. И мы ожидаем, что во втором туре будет объявлен победитель, и эти выборы будут такие же демократические, как и в первом туре… Выборы в парламент не менее важны, чем выборы президента Украины ".

Также вскоре пройдут выборы в Европейский парламент, после чего будет сформировано новое большинство и предназначена новая Европейская комиссия, по мнению главы "Народного фронта", "это будет иметь непосредственное влияние и на Украину в том числе".

Яценюк высказал мнение и о современных политических процессах. По его мнению, выводы украинцам и украинским политикам следует делать уже сегодня, поскольку именно в этом году – столетняя годовщина Соборности Украины.

"Системные политики не нашли на данном этапе ответа на изменение системы. Мы не готовы к этим новым вызовам. Мы должны откровенно признать, что такая неготовность, когда мы идем на шаг позади изменений в мире, новых технологий, новых подходов, - приводит к существенным изменениям не только политического, но и идеологического ландшафта… Украина была объединена, но в результате разъединения внутри государства, отсутствия политической воли, российской агрессии против тогдашней Украины и неопределенности Запада Украина потеряла свою государственность… Русский большевизм сформировал империю зла, запустил репрессии и диктатуру. Империя зла так же провоцировала противостояние в мире и Вторую мировую войну, где Сталин и Гитлер подписывали тайные пакты и меморандумы".

По мнению лидера политической партии, ключ в формировании нового политического лидерства лежит в коммуникации, жесткой позиции и искренности при общении с народом.

"Вывод - надо уметь занимать политическое лидерство. Надо уметь говорить неприятные вещи. Надо иметь позицию и научиться ее защищать эту позицию. Надо иметь ценности. Никогда нельзя следовать тому, что хотят услышать, а следовать тому, во что ты веришь и чего хочешь достичь… Или мы уйдем в волну популизма и демагогии, или мы будем стоять на своих ценностях и будем знать и уметь, как убедить граждан в правильности этого выбора. Это сложный, но правильный путь… Я за то, чтобы в своей борьбе доказывать свою правоту. А не идти по пути популизма и сладких обещаний ", - подчеркнул лидер "Народного фронта".